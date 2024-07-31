مقتل إسماعيل هنية.. سوريا تُدين "انتهاك السيادة الإيرانية"

(CNN) – دانت سوريا مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية، طهران، واصفة الأمر بـ"العدوان الإسرائيلي" ضد إيران والذي يُشكل "خرقا للقانون الدولي".

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان نقلته الوكالة السورية الرسمية (سانا): "هذا العمل الدنيء بعد سلسلة اعتداءات إسرائيلية آثمة على مواقع عديدة في المنطقة، بما في ذلك الجولان السوري المحتل ولبنان، والعراق، إلى جانب استمراره بارتكاب مذابح الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية"، حسب تعبيرها.

وتابعت الخارجية السورية بالقول: "تُدين الجمهورية العربية السورية هذا العدوان الصهيوني السافر، وهذا الانتهاك الخطير لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يُمثل انتهاكاً للقانون الدولي".

واعتبرت دمشق أن ما وصفته بـ"استمرار استهتار الكيان الإسرائيلي بالقوانين الدولية، وعدم انصياعه لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، ودعوات معظم دول العالم لوقف مجازره، قد يقود إلى اشتعال المنطقة برمتها".

جدير بالذكر أن إسرائيل لم تُعلن مسؤوليتها عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل هنية، وقال الجيش الإسرائيلي إنه "لا يرد على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية"، وذلك عندما طلب منه التعليق على ادعاء "حماس" بأن هنية قُتل في "غارة صهيونية" في طهران.

وتوترت العلاقات بين حكومة بشار الأسد وحركة "حماس" بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011 بسبب موقف الحركة من الاحتجاجات المناهضة لنظام الأسد، وذلك بعد سنوات من التحالف، قبل أن تُستأنف العلاقات بين الجانبين في عام 2022.

وكان الأسد قد قال في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" العام الماضي إن موقف قيادات "حماس" من الثورة في سوريا كان "مزيجا من الغدر والنفاق".