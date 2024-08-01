تداول صورة بكاء نجلي إسماعيل هنية على نعش والدهما في طهران بـ"حرقة"

(CNN)-- انتشرت لقطة بكاء نجلي الرئيس الراحل للمكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، على نعش والدهما بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي الخميس، وذلك أثناء التشييع الذي أُقيم في العاصمة الإيرانية، طهران، حيث قُتل.

ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) صورا قالت إنها لنجلي هنية وهما يسندان رأسيهما على نعش والدهما ويبكيان بحرقة حزنا على رحيله.

وكان هنية قد اغتيل خلال وجوده في طهران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، فجر الأربعاء، وأُقيم له تشييع في إيراني صبيحة الخميس، قبل أن يتم نقل جثمانه إلى قطر حيث سيُوارى الثرى.

وكتب حساب (إرنا) على الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على "إكس"، تويتر سابقا: "الوداع الأخير لأبناء الشهيد إسماعيل هنية لأبيهم"، حسب قولها.

وأشار الصحفي الفلسطيني، أيمن الهسي، إلى أن نجلي هنية الظاهرين في الصورة، هما عبدالسلام هنية وهُمام هنية.

وكان عبدالسلام هنية قد أجرى حوارا مع قناة "الجزيرة" القطرية بعد مقتل والده، دعا فيها إلى "الوحدة الوطنية" وأشار إلى أن والده "نال ما يتمناه".