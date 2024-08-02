اتصال بين بايدن ونتنياهو بشأن "تهديدات إيران لإسرائيل"

(CNN)-- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن "التزامه بأمن إسرائيل ضد جميع التهديدات من إيران"، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، الجمعة، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن بحث خلال الاتصال "الجهود المبذولة لدعم دفاع إسرائيل ضد التهديدات، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، لتشمل عمليات نشر عسكرية دفاعية أمريكية جديدة".

وأكد على "التزامه بأمن إسرائيل ضد جميع التهديدات من إيران، بما في ذلك الجماعات الإرهابية بالوكالة حماس وحزب الله والحوثيين".

ويأتي الاتصال في الوقت الذي تعهدت فيه إيران بالانتقام لمقتل الزعيم السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، فضلاً عن ضربة الشهر الماضي التي قتلت محمد الضيف، قائد "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس" ومهندس هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وذكر البيان أن بايدن "شدد إلى جانب هذا الالتزام بدفاع إسرائيل، على أهمية الجهود الجارية لتهدئة التوترات الأوسع في المنطقة".

يذكر أن بايدن ونتنياهو التقيا الأسبوع الماضي في واشنطن.