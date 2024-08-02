تحديث مباشر.. قطر تشيّع إسماعيل هنية لمثواه الأخير

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
تحديث مباشر.. قطر تشيّع إسماعيل هنية لمثواه الأخير
Credit: Qatar TV

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تشيّع قطر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، عقب صلاة الجمعة، إلى مثواه الأخير حيث سيدفن في الدوحة.

بث مباشر.. قطر تشيّع إسماعيل هنية لمثواه الأخير
Credit: Qatar TV
  • انتهاء صلاة الجنازة وبدء تشييع جثمان اسماعيل هنية لمثواه الأخير.
  • تداول البث المباشر لصلاة الجنازة وتشييع اسماعيل هنية من قبل عدد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية نقلا عن تلفزيون قطر.
  • بدء صلاة الجنازة على جثمان إسماعيل هنية بحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين.
بث مباشر.. قطر تشيّع إسماعيل هنية لمثواه الأخير
Credit: Qatar TV
  • جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة في مسجد محمد عبدالوهاب 
بث مباشر.. قطر تشيّع إسماعيل هنية لمثواه الأخير
Credit: Qatar TV
  • خطيب الجمعة يدلى بخطبة الجمعة ويدعو لإسماعيل هنية بالرحمة والمغفرة 
بث مباشر.. قطر تشيّع إسماعيل هنية لمثواه الأخير
Credit: Qatar TV
  • حشود خارج المسجد تشارك بصلاة الجمعة والجنازة و
بث مباشر.. قطر تشيّع إسماعيل هنية لمثواه الأخير
Credit: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)
  • توجه المصلين والمشيعين لصلاة الجمعة في مسجد الإمام محمد بن عبدالوهاب.
بث مباشر.. قطر تشيّع إسماعيل هنية لمثواه الأخير
Credit: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)
  •  

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.