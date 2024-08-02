تحديث مباشر.. قطر تشيّع إسماعيل هنية لمثواه الأخير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تشيّع قطر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، عقب صلاة الجمعة، إلى مثواه الأخير حيث سيدفن في الدوحة.

Credit: Qatar TV

انتهاء صلاة الجنازة وبدء تشييع جثمان اسماعيل هنية لمثواه الأخير.

تداول البث المباشر لصلاة الجنازة وتشييع اسماعيل هنية من قبل عدد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية نقلا عن تلفزيون قطر.

بدء صلاة الجنازة على جثمان إسماعيل هنية بحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين.

Credit: Qatar TV

جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة في مسجد محمد عبدالوهاب

Credit: Qatar TV

خطيب الجمعة يدلى بخطبة الجمعة ويدعو لإسماعيل هنية بالرحمة والمغفرة

Credit: Qatar TV

حشود خارج المسجد تشارك بصلاة الجمعة والجنازة و

Credit: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

توجه المصلين والمشيعين لصلاة الجمعة في مسجد الإمام محمد بن عبدالوهاب.