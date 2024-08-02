رئيس وزراء قطر الأسبق يعلق على مقتل إسماعيل هنية وهجوم 7 أكتوبر

من ولادته إلى اغتياله.. كل ما قد تود معرفته عن إسماعيل هنية ومسيرته في السلطة وحماس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب رئيس وزراء الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وردة الفعل الإسرائيلية على هجوم حماس في 7 أكتوبر.

جاء ذلك في تدوينة لحمد بن جاسم على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) حيث قال: "تستطيع إسرائيل في الوقت الحالي والظروف الراهنة قتل أعداد كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، كما تفعل الآن في غزة والضفة الغربية، وقتل قياداته، ولكنها لن تستطيع أن تحقق السلام مع الفلسطينيين او مع العرب عموما على اختلاف التيارات والمواقف بينهم. الحل الوحيد للوصول إلى السلام ليس بهذا الأسلوب، بل هو السلام نفسه".

وتابع: "رحم الله اسماعيل هنية وكل الفلسطينيين الذين قتلوا بطريقة انتقامية لن تؤدي إلا لمزيد من العنف والإرهاب في منطقتنا، التي تعاني من هذه الأزمات منذ سنوات طويلة. واستذكر هنا ما قاله رئيس وزرائنا وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن وهو ’أنك لا تستطيع أن تفاوض وتمعن في الوقت نفسه في إبادة شعب كامل‘.. فما حدث في 7 أكتوبر عمل لا نقره، ولكنه لا يبرر الإمعان في هذه الإبادة المستمرة والتصرفات الانتقامية، وكأن الحل عند الإسرائيليين هو الاستمرار في مسرحية المفاوضات من أجل المفاوضات والاستمرار في القتل والإبادة في آن واحد".

وأضاف: "نحن نعلم أنكم في إسرائيل لا تكترثون بقرارات محكمة العدل، أو مجلس الأمن، ولكن هذا لن يدوم، وما يدوم هو الحكمة والعقل لبلوغ حل عادل. يكفي ما حدث حتى الآن! والاستمرار في سياساتكم الراهنة سيؤدي إلى نتائج وخيمة".

وختم الشيخ حمد قائلا: "منطقتنا تعاني الآن من هذه السياسات الإسرائيلية المتطرفة، التي لن تفيدهم ولن تفيد اصدقاءهم في المنطقة أو خارجها. فنحن نرى أن الدعم لإسرائيل دوليا، وبالذات من اميركا، لن يستمر بالزخم الذي تعودنا ان نراه، فهناك تغير وتحول كبير يجري تجاه إسرائيل وعلى الإسرائيليين أن يقرروا ماذا يريدون: سلاماً أم حرباً، بقاء أم عدم بقاء".