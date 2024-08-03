دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حصلت شبكة CNN بالعربية على صور جديدة من مكتب الملكة رانيا العبدالله، للأميرة إيمان الحسين، ابنة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، وزوجته الأميرة رجوة الحسين، عقب ولادتها، مع أفراد الأسرة الملكية في الأردن، وسط تفاعل وفرحة كبيرة بقدوم المولودة الجديدة.

Credit: Queen Rania/ facebook

وظهر في الصور العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله، والأميرة إيمان بنت عبدالله، والأميرة سلمى بنت عبدالله، والأمير هاشم بن عبدالله، وكل منهم يحمل الأميرة إيمان، بعد ولادتها.

كما نشر حساب الملكة رانيا العبدالله الصور عبر منصة فيسبوك.

Credit: Queen Rania/ facebook

Credit: Queen Rania/ facebook

وقالت الملكة رانيا العبدالله في منشور جديد عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء السبت: "إيمان الصغيرة مكانك كبير بقلبي. فرحتنا فيكِ ما إلها حدود".

Credit: Queen Rania/ facebook

Credit: Queen Rania/ facebook

وفي منشور سابق على منصة "إكس"، قالت الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها الرسمي: "الحمد لله على أعظم عطاياه، نوّرت حياتنا بالحفيدة الغالية إيمان، الله يخليلنا إياكي. مبارك لحسين ورجوة وربنا يملأ حياتكم بالبركة والرضا".

Credit: Queen Rania/ facebook

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله قد خاطب حفيدته الأولى على موقع X : "نورتي عيلتنا جدو".

Credit: Queen Rania/ facebook

ومن جانبه، كتب ولي العهد الأردني عبر حسابه على إنستغرام، مساء السبت: "الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا، الحمد لله على جميع النعم، الحمد لله على سلامة زوجتي الغالية رجوة وابنتنا الغالية إيمان، وخالص الشكر لأسرتي الصغيرة وأسرتي الأردنية الكبيرة لمشاعرهم الصادقة والنبيلة التي تركت أثرًا عميقًا في نفسي".