السفارة السعودية في لبنان تطالب مواطنيها مجددا بالمغادرة فورا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت مجددا، الأحد، المواطنين السعوديين إلى مغادرة الأراضي اللبنانية فورا، والالتزام بقرار منع السفر إلى لبنان.

وقالت السفارة السعودية في بيروت في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تتابع سفارة المملكة العربية السعودية عن كثب تطورات الأحداث في جنوب لبنان، وتجدد السفارة دعوة المواطنين السعوديين لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري التزاماً بقرار منع السفر إلى لبنان، وتنوه بضرورة التواصل مع السفارة في حالة حدوث أي طارئ".

وكانت عدة دول من بينها الولايات المتحدة والأردن وفرنسا دعت مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية في أسرع وقت ممكن، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وأصدرت الشؤون الخارجية الفرنسية، الأحد، بيانا طلبت فيه من مواطنيها اتخاذ ترتيبات لمغادرة لبنان "في أقرب وقت ممكن".