لماذا يشكل اغتيال هنية في طهران "إحراجًا كبيرًا" لإيران وما خيارات الرد المتاحة لها؟ مراسل CNN يحلل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر الجيش الأردني بيانًا، الاثنين، بشأن ما جرى تناقله من مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأوضاع في خليج العقبة قبل تدريبات بحرية مُزمعة الشهر المقبل.

وقال مصدر عسكري، في بيان للجيش الأردني أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، إن "ما يتم تداوله من فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في خليج العقبة، يأتي ضمن التمارين التي تجريها قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية استعدادا لمعرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة سوفكس 2024".

وأوضح المصدر أن "سيناريو التمرين البحري الذي سينفذ بداية الشهر المقبل يتضمن عمليات اعتراض بحري وتفجيرات داخل البحر ضمن المياه الإقليمية الأردنية، داعيًا المواطنين إلى عدم تداول الشائعات والأخبار المضللة واستقاء هذه الأخبار من مصادرها الرسمية".

في سياق متصل، قالت هيئة الطيران المدني، الاثنين، إن تشغيل الطيران في أجواء الأردن يسير بشكل اعتيادي.

وأشارت الهيئة، في تصريح لقناة المملكة الرسمية، أنه "في ظل استمرار الظروف والتحديات الإقليمية في المنطقة تستمر الهيئة بمتابعة كافة التطورات والمستجدات وتقوم بتقييم مستمر لسلامة وأمن التشغيل للرحلات الجوية القادمة والمغادرة لمطارات المملكة وكذلك العابرة لأجواء المملكة".

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الأردنية، الاثنين، تسيير 3 رحلات إلى بيروت لنقل الأردنيين الراغبين في العودة من بيروت إلى عمّان.

ودعت وزارة الخارجية الأردنية المواطنين الأردنيين إلى عدم السفر إلى لبنان، ومغادرة أولئك المقيمين في لبنان "في أقرب وقت ممكن"، بحسب بيان للوزارة.

‏يأتي هذا في غضون ترقب لرد إيراني محتمل على اغتيال إسماعيل هنية في طهران، واشتعال الأوضاع على الحدود مع لبنان بين إسرائيل وحزب الله.