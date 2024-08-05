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وزيرا دفاع أمريكا وإسرائيل يناقشان "استراتيجيات شاملة" لصد تهديدات إيران ووكلائها

الشرق الأوسط
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وزيرا دفاع أمريكا وإسرائيل يناقشان "استراتيجيات شاملة" لصد تهديدات إيران ووكلائها
Credit: Andrew Harnik/Getty Images

(CNN) – ناقش وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ونظيره الأمريكي، لويد أوستن، استراتيجيات أمنية شاملة لـ"للدفاع عن إسرائيل ضد التهديدات المحتملة من جانب إيران ووكلائها"، وفقا لبيان نٌشر، الاثنين.

وتضمنت المناقشات سيناريوهات مفصلة تُحدد القدرات العسكرية الدفاعية والهجومية. 

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وأعرب غالانت عن تقديره للوزير أوستن على "التنسيق العسكري والاستراتيجي الوثيق" بين إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكدا على أهمية دور القيادة الأمريكية في "تشكيل تحالف من الحلفاء والشركاء للدفاع عن إسرائيل والمنطقة من تهديدات جوية". 

بالإضافة إلى ذلك، أعاد غالانت التأكيد على التزامه بضمان العودة الآمنة للرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة، مشددا على الحاجة الملحة للتوصل لاتفاق. 

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