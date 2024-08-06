حزب الله يهاجم شمال إسرائيل بطائرات مسيرة.. و"نجمة داوود": إصابة شخصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية، الثلاثاء، عن شن هجوم بطائرات دون طيار (درونز) على عكا شمالي إسرائيل، فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية عن إصابة شخصين أحدهما بحالة خطرة في مدينة نهاريا في الشمال.

وقالت جماعة "حزب الله"، في بيان، إنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على عملية ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة عبا، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية".

وأضاف البيان أن الطائرات المسيرة "استهدفت مقر قيادة لواء ‏غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقّة وحققت ‏إصابات مؤكدة".‏

وقال الجيش الإسرائيلي إن عدداً من الطائرات بدون طيار تم تحديدها وهي تعبر من لبنان وتم اعتراض واحدة منها تم فوق جنوب نهاريا في إسرائيل حيث أصيب "عدد من المدنيين".

ولم يوضح البيان ما إذا كانت الإصابات ناتجة عن شظايا سقطت من عملية الاعتراض أو نتيجة ضرب طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله للمنطقة، لكنه قال إن صفارات الإنذار انطلقت لتحذير الناس من "شظايا سقطت من عملية الاعتراض".

وذكرت خدمة الطوارئ الإسرائيلية (نجمة داوود الحمراء) إن هجومًا بطائرة بدون طيار على مدينة نهاريا إسرائيل أسفر عن إصابة رجل يبلغ من العمر 30 عامًا و"حالته خطيرة". وأضافت أن امرأة أخرى تبلغ من العمر 30 عامًا أصيبت إصابة بسيطة إلى متوسطة بشظايا في أطرافها.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت قبل ساعات أن غارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان قتلت 5 أشخاص. وأضافت أن طائرة بدون طيار "معادية" أطلقت النار على مبنى من طابقين في بلدة ميفدون في قضاء النبطية جنوب لبنان.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف البلدة منذ اندلاع الأعمال العدائية عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي استهداف المبنى في النبطية. وأضاف أنه "تم استخدام المبنى من قبل العديد من الإرهابيين الذين عملوا على تعزيز الهجمات الإرهابية ضد دولة إسرائيل".