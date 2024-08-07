(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن بلاده أبلغت إسرائيل بشكل مباشر بأن "لا ينبغي لأحد أن يصعد هذا الصراع" في حين تترقب المنطقة ردا إيرانيا على مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في إيران.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيريه الأستراليين، وزيرة الخارجية بيني وونغ ووزير الدفاع ريتشارد مارليس في أنابوليس بولاية ماريلاند، أن "شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أبلغوا إيران أيضا بهذه الرسالة بشكل مباشر".

وتابع: "كنا على اتصال دائم بالشركاء في المنطقة، وخارجها، على مدار الأيام القليلة الماضية، في تلك المحادثات، سمعنا إجماعًا واضحًا: لا ينبغي لأحد أن يصعد هذا الصراع".

وتقول كل من الحكومة الإيرانية و"حماس" إن إسرائيل هي التي نفذت عملية استهداف هنية، في حين لم تؤكد إسرائيل أو تنف تورطها في العملية.

وعن مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل و"حماس" قال بلينكن إنها دخلت "مرحلة نهائية ويمكن أن تتعرض للخطر بسبب المزيد من التصعيد في أماكن أخرى من المنطقة".

وذكر أن "إبرام هذا الاتفاق وتجنب أي إجراء من شأنه أن يعطله بطريقة أو بأخرى هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في غزة وإحلال الهدوء في المنطقة".

وكان بلينكن تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لمناقشة "الجهود الرامية إلى تهدئة التوترات الإقليمية"، وفقا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية، بعد يوم من التحدث عبر الهاتف مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وقال بلينكن: "نواصل العمل بشكل مكثف لتهدئة التوترات في الشرق الأوسط ومنع تصعيد الصراع".