(CNN)-- علق وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، على إعلان حركة "حماس" اختيارها يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا لإسماعيل هنية، بعد مقتله في إيران، الأسبوع الماضي.

وقال كاتس، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تعيين الإرهابي يحيى السنوار كزعيم جديد لحماس، ليحل محل إسماعيل هنية، هو سبب مقنع آخر للقضاء عليه بسرعة ومحو هذه المنظمة الشريرة عن وجه الأرض".

يذكر أن اسم السنوار برز مع الحرب الدائرة في قطاع غزة، ويعد هدفًا رئيسًا لإسرائيل.

وسُجن السنوار لمدة عقدين من الزمن في سجن إسرائيلي منذ 1988، وأطلق سراحه ضمن صفقة تبادل، ضمت أكثر من 1000 فلسطيني في عام 2011، مقابل الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط.

ويأتي اختيار السنوار، الذي يقود "حماس" عسكريًا خلال الحرب، وسط تصاعد التوترات منذ مقتل هنية.

ولم تعلق إسرائيل على مقتل إسماعيل في وقت تخيم حالة الترقب على المنطقة من رد إيراني محتمل على إسرائيل، التي تتهمها طهران بالتورط في الحادثة.