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إعلام لبناني رسمي: مقتل قيادي في حركة "حماس" بغارة إسرائيلية على صيدا

الشرق الأوسط
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إعلام لبناني رسمي: مقتل قيادي في حركة "حماس" بغارة إسرائيلية على صيدا
Credit: MAHMOUD ZAYYAT/AFP via Getty Images)

(CNN)-- قُتل القيادي في حركة حماس، سامر الحاج، بغارة بطائرة بدون طيار في مدينة صيدا اللبنانية الجمعة، وفقاً لوكالة الأنباء الوطنية اللبنانية المملوكة للدولة.

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وكان الحاج يقيم في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا، على بعد حوالي 40 كيلومتراً جنوب بيروت. وتأتي الغارة وسط الأعمال العدائية المستمرة التي وضعت حزب الله ومقره لبنان، إلى جانب جماعات مسلحة أخرى بمواجهة إسرائيل.

ووقعت معظم المناوشات، التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول، على الحدود بين لبنان وإسرائيل. وكانت الضربات على صيدا نادرة.

ويأتي هجوم الجمعة وسط تصعيد في القتال نجم عن غارة أسفرت عن مقتل 12 طفلا في مجدل شمس التي تحتلها إسرائيل، وأعقبتها غارة إسرائيلية في جنوب بيروت الثلاثاء الماضي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر. 

وحاولت CNN التواصل مع الجيش الإسرائيلي أو حركة حماس للحصول على تعليق. 

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