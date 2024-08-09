(CNN) -- نشر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، مقطع فيديو يُزعم أنه يظهر الدمار في مدينة خان يونس بغزة على حسابه على "إكس"، تويتر سابقا، كتحذير للبنان وحزب الله.

وكتب سموتريتش على الفيديو: "حماس جابت على سكان غزة دمار وخراب. من الأفضل أن يشاهدوا في لبنان هذا الفيديو جيدًا".

وتظهر اللقطات أشخاصا يسيرون عبر ما يُقال إنها أنقاض مدينة خان يونس، ويقومون بإخلاء أجزاء من المدينة بعد أن شنت إسرائيل عملية عسكرية أخرى في المنطقة.

ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من موقع الفيديو، ولكن تم تحميله على وسائل التواصل الاجتماعي فقط في اليومين الماضيين، مما يتماشى مع التركيز الإسرائيلي المتجدد على خان يونس.

ويأتي تحذير سموتريش للبنان مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وجارتها الشمالية وميليشيا حزب الله المدعومة من إيران، في أعقاب اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران.