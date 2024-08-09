دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر النائب العام الإماراتي، المستشار حمد سيف الشامسي، الجمعة، بإحالة عصابة يُطلق عليها اسم "عصابة بهلول" إلى المحاكمة أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضافت الوكالة في بيان نقلا عن النائب العام الإماراتي: "كشفت تحقيقات النيابة العامة التي استمرت أكثر من سبعة أشهر، ضلوع ما يزيد على 100 متهم في تكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول)، تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة، وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم من خلال فرض السطوة، وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقويين بأدوات وأسلحة محظور عليهم حيازتها قانوناً، واستخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم إتاوةً كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال"، بحسب البيان.

وأكد النائب العام الإماراتي في البيان على أن "النيابة العامة لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون بكل حسمٍ على من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال المجرمة قانوناً، أو إيذاء وترويع الآمنين في شتى ربوع الدولة"، طبقا للوكالة.

كما شدد المستشار سيف الشامسي على أن "سلطات إنفاذ القانون تباشر أعمالها وفقاً للإجراءات القانونية بمنتهى اليقظة والتأهب، للحفاظ على أمن الدولة وأمان المقيمين على أراضيها"، حسبما ذكرت وكالة "وام".

وأهاب النائب العام الإماراتي "بكل من جعل من أرض الإمارات وطناً آمناً له، أن يبادر إلى الإبلاغ عن هذه الجرائم فور علمه بها توقياً لآثارها الوخيمة".