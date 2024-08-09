(CNN) -- دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان مشترك، إسرائيل وحركة "حماس" إلى استئناف المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يوم 15 أغسطس/ آب في الدوحة أو القاهرة.

وقال الزعماء، في البيان: "لقد حان الوقت، وبصورة فورية، لوضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لسكان قطاع غزة، وكذلك للرهائن وعائلاتهم، وحان الوقت للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين".

وأضافوا: "لقد سعى ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى اتفاق إطاري، وهو مطروح الآن على الطاولة ولا ينقصه سوى الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالتنفيذ".

وقال البيان إن هذا الاتفاق "يستند إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 مايو/ أيار والتي دعمها قرار مجلس الأمن رقم 2735".

وشدد الزعماء على أنه "ينبغي عدم اضاعة مزيد من الوقت، كما يجب ألا تكون هناك أعذار من قبل أي طرف لمزيد من التأجيل، فقد حان الوقت للإفراج عن الرهائن وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق".

وذكروا: "نحن كوسطاء مستعدون إذا اقتضت الضرورة لأن نطرح مُقترحاً نهائياً لتسوية الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبي توقعات كافة الأطراف".

ودعوا الجانبين إلى "استئناف المحادثات المُلحة يوم الخميس الموافق 15 أغسطس في (الدوحة أو القاهرة) لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق بدون أي تأجيل".

وأبلغ مصدر، شبكة CNN، أن الاجتماع يجري التخطيط له وسيحضره الوسطاء الرئيسيون، لكن يحتاج موافقة إسرائيل و"حماس".

وأضاف المصدر أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز كان يقود الجانب الأمريكي للمساعدة في الانتهاء من وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن في غزة.

ومن جانبها، وافقت إسرائيل على إرسال وفد للمشاركة في المفاوضات، وذلك وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.