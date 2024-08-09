مصدر يكشف لـCNN عن تحذير أمريكا لإيران من تداعيات مهاجمة إسرائيل

(CNN) -- قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، إن بلاده حذرت إيران من تداعيات مهاجمة إسرائيل، حيث أن هذا التصعيد "سيضر بالاقتصاد الإيراني والحكومة الجديدة".

وأضاف المصدر أن واشنطن نقلت هذا التحذير عبر رسائل نقلتها إلى طهران، وأوضحت أن التصعيد له "عواقب خطيرة على اقتصاد إيران واستقرار حكومتها المنتخبة حديثا إذا سلكت هذا المسار"، ولكنه أوضح أن التحذير لا يعني أن الولايات المتحدة ستنفذ ضربات عسكرية ضد إيران.

وتستعد الإدارة الأمريكية لمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد هجمات محتملة من إيران و"حزب الله" ووكلاء إيرانيين آخرين محتملين ردا على الضربات الأسبوع الماضي التي قتلت القيادي البارز في "حزب الله" اللبناني فؤاد شكر ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية. ولم تعلن إسرائيل أنها استهدفت هنية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هذا الأسبوع إن بلاده طلبت من الحلفاء توصيل رسائل إلى النظام الإيراني تهدف لعدم التصعيد.

وتعمل إدارة جو بايدن على الضغط على كل من إسرائيل وإيران لعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تزيد من تأجيج المنطقة.

يذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت، في وقت سابق، أن واشنطن حذرت إيران من تداعيات التصعيد.