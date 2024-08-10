مصادر لـCNN: أمريكا ستمنح إسرائيل 3.5 مليار دولار لإنفاقها على الأسلحة

(CNN)-- قال مسؤولون أمريكيون، لشبكة CNN، إن واشنطن ستفرج عن 3.5 مليار دولار لإسرائيل لإنفاقها على الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية.

وجاء القرار بشأن تلك الأموال بعد أشهر من تخصيصها من قبل الكونغرس مع استمرار التوترات بين إسرائيل وإيران.

وبحسب مصدر، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية المشرعين، مساء الخميس، أن إدارة جو بايدن تنوي الإفراج عن مليارات الدولارات من التمويل العسكري الأجنبي لإسرائيل.

وهذه الأموال من مشروع قانون التمويل التكميلي البالغ 14.1 مليار دولار، الذي أقره الكونغرس في إبريل/ نسيان.

ويمكن لإسرائيل استخدام الأموال لشراء أنظمة أسلحة متقدمة ومعدات أخرى من الولايات المتحدة من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي.

وقالت مصادر، لـCNN ، إنه ليس من غير المعتاد أن يستغرق الأمر وقتًا للإفراج عن الأموال من هذه الحزم ولكن التمويل صدر هذا الأسبوع في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل والمنطقة لهجوم محتمل من جانب إيران و "حزب الله" اللبناني في أعقاب مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، والقيادي في "حزب الله" فؤاد شكر في بيروت في وقت سابق من هذا الشهر

ولن تتلقى إسرائيل أسلحة أمريكية الصنع بقيمة 3.5 مليار دولار على الفور، بدلا من ذلك، فإن التمويل مخصص حتى تتمكن إسرائيل من شراء الأنظمة التي يتم تصنيعها الآن ومن المرجح ألا يتم تسليمها لعدة سنوات.

ويمكن لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سحب من مخزوناته الخاصة لإرسالها مباشرة إلى إسرائيل، وفقا لجدول زمني سريع.