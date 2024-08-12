دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا، برده على سؤال على منصة "إكس"، تويتر سابقا، عن عدم حديثه عن القتلى الذين يسقطون في قطاع غزة، وذلك بعد مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين بغارة على مدرسة في غزة.

ووجهت إحدى المتابعات على منصة "إكس"، تويتر سابقا سؤالا لرجل الأعمال المصري تقول فيه: " ليه مش بتتكلم عن المجازر في غزة هااا؟، رغم إنك بترغي في كل حاجة وبلذاذة وعادي يعني، إيه مش بتتألم شبهنا ولا أنت في جانب إسرائيل؟".

وردا على ذلك، كتب نجيب ساويرس في منشور عبر حسابه الرسمي على المنصة ذاتها، الأحد: "بصراحة تعبت من منظر المجزرة دي، وشايف إن إحنا بقينا ضعفاء بطريقة مذلة ومهينة في نفس الوقت، أنا لا يمكن أوافق علي قتل العزل والأطفال وخطف السيدات اللي حصل من حماس في 7 أكتوبر!"، حسب قوله.

وأضاف رجل الأعمال المصري: "شايف كمان إن الشجب والإدانة مش هيعمل حاجة مع عدو غاشم ومفترى زي ده، بس ربنا كبير ومش ممكن يرضى على اللي بيحصل ده"، حسب وصفه.

وتفاعل مستخدم آخر على "إكس"، موجها كلامه لساويرس: "للأسف يا باشمهندس تلميح حضرتك عن 7 أكتوبر وحماس في غير موضعه الصحيح، فقبل 7 أكتوبر كان هناك كل يوم قتل وقمع للفلسطينيين ولا يتحدث عنه أحد. 7 أكتوبر هى اللى أعادت القضية الفلسطينية لأذهان العالم، هذا رأى فهل تستطيع تقبله؟ تحيانى لحضرتك".

وكتب نجيب ساويرس ردا على ذلك قائلا: "هذا صحيح 7 أكتوبر أحيت القضية الفلسطينية وأعادتها للساحة الدولية، لكن الثمن باهظ، 40 ألف روح بريئة وتدمير شامل لغزة".

وتوالت التعليقات على ردود رجل الأعمال المصري كالتالي: