(CNN) -- قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بزيارة استفزازية إلى باحات المسجد الأقصى الثلاثاء، لإحياء يوم "تيشاع باف" وهو يوم صيام يهودي لإحياء ذكرى خراب الهيكل اليهودي في القدس و"النفي القسري من الأراضي المقدسة" خلال عهد الإمبراطورية الرومانية.

وقام بن غفير بالزيارة برفقة مئات المصلين اليهود الذين دخلوا المجمع، وصلوا وغنوا، متحدين الوضع الراهن. ووفقا للأوقاف، التي تدير الموقع، دخل أكثر من 2200 من المصلين اليهود الحرم، برفقة الشرطة الإسرائيلية.

وقال الوزير الإسرائيلي: "نحن هنا في يوم تيشاع باف، في جبل الهيكل، لإحياء ذكرى خراب الهيكل. ولكن علينا أيضًا أن نقول بصراحة: لقد تم إحراز تقدم كبير جدًا هنا في مجال الحكم والسيادة. والدليل صور اليهود يصلون هنا. وكما قلت: سياستنا هي السماح بالصلاة". وأردف: "وأقول شيئًا آخر: يجب أن ننتصر في هذه الحرب. يجب أن نفوز وألا نذهب إلى مؤتمرات في الدوحة أو القاهرة، بل نفوز بها ونركعهم - هذه هي الرسالة. يمكننا أن نهزم حماس ونركعها".

وقام الوزير اليميني المتشدد بعدة زيارات استفزازية للمجمع منذ توليه منصبه، آخرها قبل ثلاثة أسابيع.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها: "إن اقتحامات المستعمرين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تأتي في إطار الاستهداف المتواصل للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وتمهيداً لفرض السيطرة الكاملة عليها وتهويدها، بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات اليونسكو".

بالمقابل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "الحدث" الذي وقع الثلاثاء في الموقع كان "استثناء للوضع الراهن".

وأردف المكتب: "سياسة إسرائيل في جبل الهيكل لم تتغير - كانت وستكون كما هي".