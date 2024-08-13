سوريا تعلن وقوع هزة أرضية.. وسكان الأردن ولبنان يشعرون بها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية، الثلاثاء، وقوع هزة أرضية شعر بها سكان عدة محافظات، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وقال المركز الوطني للزلازل في سوريا، إن هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات على مقياس ريختر ضربت شرق مدينة حماة الساعة 11.56 ليلا.

وأعلن مرصد الزلازل الأردني، تسجيل هزة أرضية بقوة 5.4 درجات على مقياس "ريختر"، وفقا لما نقلته قناة "المملكة".

وقال المرصد، في بيان، إن زلزالا سُجل الاثنين الساعة 11:55:56 مساء بتوقيت عمان، وكان مركزه حماة شمال سوريا بقوة 5.4 درجات وبعمق 10 كيلومتر.

وفي لبنان، قالت وكالة الأنباء الرسمية إن بعض سكان بيروت والمتن، ومناطق عدة في الشمال وصولا إلى الهرمل شعروا بهزة أرضية خفيفة.

وكذلك شعر بالزلزال فرق شبكة CNN في بيروت بلبنان وغازي عنتاب بتركيا وحيفا بإسرائيل.

ومن غير الواضح ما إذا كان هناك أي أضرار أو إصابات.