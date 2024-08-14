(CNN) -- وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، على صفقة محتملة لبيع أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تقارب 20 مليار دولار أمريكي، تشمل 50 طائرة مقاتلة من طراز إف-15 بقيمة تزيد على 18 مليار دولار.

ويعتقد أن صفقة الطائرات إف-15 تعتبر أكبر حزمة أسلحة لإسرائيل، وقد تم الإعلان عنها إلى جانب صفقات لمركبات، والصواريخ جو-جو متوسطة المدى، وقذائف هاون.

وذكرت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي أن إخطار وزارة الخارجية بموافقتها على هذه المبيعات ذهب إلى الكونغرس الثلاثاء، الذي يتعين عليه الموافقة عليها.

وقالت الوكالة إن المعدات ستساعد إسرائيل في "مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية للعدو وستعمل كرادع للتهديدات الإقليمية".

وفي معظم الأحيان، تبلغ الإدارة الكونغرس رسميًا بمبيعات الأسلحة المزمعة بعد مناقشات غير رسمية مع رؤساء لجان الشؤون الخارجية في مجلس النواب والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

وبمجرد الإخطار بالمبيعات رسميا، كما حدث الثلاثاء، يكون لدى المشرعين 30 يومًا لمنعها، ويمكنهم القيام بذلك من خلال تمرير قرار مشترك بالرفض.

ولن تبدأ عمليات تسليم الأسلحة لسنوات، فعلى سبيل المثال، من غير المتوقع تسليم الطائرات حتى عام 2029.

وعلى الرغم من أن الأسلحة لن يتم تسليمها لسنوات، إلا أن الصفقة من المرجح أن يثير منتقدي سياسات إدارة بايدن تجاه الحرب في غزة.

وتعرضت الحكومة الأمريكية لانتقاد حاد لما يقول البعض إنها فشلت في الضغط على إسرائيل بشأن الحرب التي قتلت عشرات الآلاف في غزة.

ويأتي الإعلان عن صفقة وسط توترات متصاعدة بشكل كبير في الشرق الأوسط حيث تستعد المنطقة للانتقام الإيراني المحتمل ضد إسرائيل بعد مقتل الزعيم السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران الشهر الماضي، فيما لم تعلق إسرائيل على مقتل هنية.

وكذلك تأتي الصفقة قبل استئناف محادثات وقف إطلاق النار المتوقعة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وبعد أيام فقط من الغارة الإسرائيلية على مسجد ومدرسة في غزة والتي قتلت 93 شخصًا على الأقل.

وتقدر وزارة الصحة في غزة أن ما يقرب من 40 ألف فلسطيني قتلوا في الحرب بين إسرائيل و"حماس"، وتقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من 2 مليون شخص نزحوا.

ومن جانبه، شكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، إدارة بايدن على مساعدتها لإسرائيل في الحفاظ على "تفوقها العسكري النوعي" في المنطقة.

وأضاف: "بينما نقاتل للدفاع عن إسرائيل على 7 جبهات مختلفة، فإن رسالتكم الداعمة والالتزام بأمن إسرائيل واضحة".