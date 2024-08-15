دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، مدينة رأس الحكمة، بمحافظة مطروح، بهدف الوقوف على سير إجراءات تسليم التعويضات المُخصصة للمُستحقين، بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على فيسبوك.

كما تفقد مصطفى مدبولي، المنطقة المخصصة لتنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة، التي تشهد تنفيذ أعمال البنية الأساسية بالتعاون مع الشريك الاماراتي، والتأكد من بدء استلام الأرض تباعاً، لتنفيذ المشروع، بحسب البيان.

وأكد رئيس الوزراء لأهالي المنطقة أن "زيارته تستهدف متابعة موقف حصول أهالي رأس الحكمة على التعويضات الخاصة بهم، والأراضي المخصصة للسكن البديل، لتسريع عملية الحصول على تلك الأراضي"، وشدد على "التزام الدولة بتسليم الأرض بالكامل في موعدها للشريك الإماراتي".

وقال مدبولي لأهالى المنطقة، إن "مشروع مدينة مدينة رأس الحكمة الجديدة سيكون مصدر الخير لكل أهالي المنطقة ومصر بكاملها،ى ويجعلها بقعة جاذبة للاستثمار والسياحة وكافة جوانب التنمية على مدار العام".

وأشار مصطفى مدبولي إلى أن "مدينة رأس الحكمة تحظى بمقومات مميزة تجعل منها نقطة جذب للاستثمارات ومختلف المشروعات على مدار العام، ولذا تولي الدولة اهتماماً بتقديم الدعم المطلوب لكل ما يخص تجهيزات البنية التحتية اللازمة، وربطها بمختلف المناطق من خلال شبكات الطرق ووسائل النقل المختلفة".

وكلف رئيس الوزراء المصري اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بأن يتم تعرض عليه خطة تسليم الأراضي البديلة بشكل يومي، وكذا تحديد ملكية كل مستحق ممن سيتم تعويضهم، لإسراع الخطى في هذا الملف، حسبما أورد البيان.