(CNN) -- أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة) القبض على ضابط برتبة عقيد متقاعد من رئاسة أمن الدولة و3 مقيمين آخرين، بسبب ادّعاء الأول أنه قادر على "حفظ" قضية فساد مالي وإداري منظورة لدى الهيئة بحق رجل أعمال بمساعدة مقيمة يمنية وتلقيه مقابل ذلك 30 مليون ريال سعودي (8 مليون دولار تقريبا) من أصل 100 مليون ريال سعودي بالإضافة إلى أنهما قاما بتلقي أموال من مواطنين مدعين استثمارها بمساعدة مقيمين آخرين، وفقا لبيان صدر عن الهيئة الخميس ونقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وجاء في البيان نقلا عن مصدر مسؤول في الهيئة: "تم القبض على المواطن/ سعد بن إبراهيم اليوسف - ضابط برتبة عقيد متقاعد من رئاسة أمن الدولة - لحظة استلامه شيك بمبلغ 30 مليون ريال من أصل مبلغ 100 مليون ريال متفق عليه، مقابل ادّعائه بحفظ قضية فساد مالي وإداري منظورة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مرتبطة برجل أعمال".

وأشارت الهيئة إلى أن الضابط المتقاعد استغل "المعلومات المتوفرة لديه خلال فترة عمله السابقة، وبمساعدة المقيمة/ آمنة محمد علي عبدالله - يمنية الجنسية - تدّعي أنها تعمل بمنصب حكومي وأنها من أفراد الأسرة الحاكمة بإحدى دول الخليج".

وأوضحت الهيئة أن المواطن والمقيمة قاما بتزوير "خطاب يتضمن أمرًا ملكيًا، لإيهام رجل الأعمال بصحة ما يدّعونه".

وكشفت "نزاهة" أن الثنائي قام بجمع "مبلغ 80 مليون ريال من مواطنين مدّعين استثمارها في مشاريع الدولة بمساعدة مقيمين اثنين وهما المقيم/ محمد سليم عطفه - سوري الجنسية -، والمقيم/ عادل نجم الدين - سوداني الجنسية -، وقيامهم بشراء عقارات داخل وخارج المملكة، وشراء مقتنيات ثمينة وتهريبها لخارج المملكة".

وأشارت الهيئة إلى أنه تم إيقاف "المذكورين على ذمة القضية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم".