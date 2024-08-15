دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشعل الإعلامي المصري، تامر أمين، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما قال إنه لا فائدة من تدريس مواد مثل اللغة الإنجليزية والتاريخ والجغرافيا أو ما يعرف باسم "المواد الأدبية" في الثانوية العامة أو المرحلة الجامعية، داعيا إلى إلغاء تدريسها.

وخلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء الماضي، تساءل الإعلامي تامر أمين قائلا: "إيه لازمة واستفادة الطلاب من دراسة هذه المواد؟"، وفق زعمه، مقترحا على وزارة التعليم تدريس التاريخ في مراحل التعليم الأساسي في الابتدائية والإعدادية فقط، ويمكن في الثانوية العامة دراسة مواد تساعد الطالب في سوق العمل المصري، كمجال التسويق والتنمية البشرية وعلوم الاتصال، لأن تلك المواد ستفيد الطالب كثيرا في سوق العمل".

وأضاف تامر أمين: "قولوا لي إيه في المواد الأدبية مفيد هذه الأيام؟ إيه الاستفادة من دراسة التاريخ 3 سنوات؟.. بلاش شعارات وخلونا في اللي بيأكل عيش ويجيب تقدم.. يدرس الجغرافيا ليه؟ فلسفة ومنطق هيعمل بيهم إيه؟. أخره يدور يبقى مدرس"، حسب وصفه.

كما دعا الإعلامي المصري إلى عدم تدريس اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية" في المرحلة الجاميعة، وقال إنه لا فائدة من تدريسها ويمكن الاستعاضة بها من خلال دورات في أماكن تعليمية خاصة أو عبر الإنترنت.

والأربعاء، اعتذر تامر أمين، عن دعوته إلى إلغاء مادتي التاريخ والجغرافيا في المدارس، وقال: "أنا حابب إني أعتذر اعتذارا واضحا لا لبس فيه لكل من أساء فهم كلامي، وخاصة أساتذة الجغارفيا والتاريخ وعلم النفس في الجامعات والمدارس، لأن وصل لهم تقريبا عكس المعني الذي أقصده، وأني قصدت التهوين أو التقليل من شأن مادتي التاريخ والجغرافيا، وده إطلاقا لم أقصده".

وقال تامر أمين خلال برنامجه، مساء الأربعاء: "هل يمكن لعاقل لو أنا عاقل أن أقول إن ما تدرسوش تاريخ في المدارس أو الغوه في الجامعات؟ هل يمكن لمجنون حتى قول ذلك؟"، حسب وصفه.

وأوضح الإعلامي المصري أن "ما كان يعنيه هو دراسة التاريخ على مدار التسع سنوات الأولى وتأسيس الطالب في المرحلة الأولى"، وأضاف: "معاذ الله أحقر شيء أو من شخص، واللي زعل حقه على رأسي".

ووجه العديد من مستخدمي منصة "إكس"، تويتر سابقا، انتقادات واسعة لتامر أمين.

وفي الوقت نفسه، أعلن وزير التربية والتعليم المصري محمد عبداللطيف، الأربعاء، إعادة هيكلة المواد الدراسية بالثانوية العامة، لتصبح مواد علم النفس والجيولوجيا و"اللغة الأجنبية الثانية"، مواد نجاح ورسوب لا تُضاف للمجموع، في الشعبة الأدبية، بينما تم إلغاء تدريس الجغرافيا في الصف الأول الثانوي، لتصبح مادة تخصص في العام التالي.