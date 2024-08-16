(CNN) – أعاد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، نشر فيديو لمقابلة قديمة لوالده يتحدث فيها عن معاهدة "كامب ديفيد" والفرض التي "أهدرها الفلسطينيون" في المفاوضات.

وقال مبارك في المقابلة التي كان قد أجراها قبل عقدين تقريبا مع قناة "العربية": "استمرينا بإهدار الفرص... ذهب السادات إلى كامب ديفيد وجلس هناك 21 يوما وقال لي: أنا عائد".

وأردف الرئيس المصري الراحل: "كانوا قد وصلوا إلى ورقة المبادئ وكان هناك مبادئ جيدة جدا... لو أخذ الفلسطينيون جميعا هذه الورقة وتفاوضوا عليها لم نكن لنكون في هذه المصيبة التي نحن بها الآن".

وكشف مبارك في تلك المقابلة أن المبادئ كانت تتضمن: "انسحاب القوات العسكرية من الضفة والقطاع إلى نطاق خارجها وكان الخلاف من الذي سيسيطر على الأمن في الضفة والقطاع خلال الفترة الانتقالية".

وعلق علاء مبارك على المقطع بالقول: "الله يرحمك يا ريس الله يرحمك ويغفر لك ويجعلك من اهل الجنة اللهم امين يا رب".

وتأتي إعادة نشر علاء مبارك للفيديو، بعد يوم من هجومه على نائب رئيس حركة حماس موسى أبو مرزوق بشدة، إثر تصريحات الثاني التي انتقدت دور الوساطة المصرية في الصراع الدائر في قطاع غزة.