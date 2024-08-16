(CNN) – نشر حزب الله اللبناني مقطع فيديو دعائي على شكل الرسوم المتحركة يُظهر "منشأة العماد" وما فيها من قدرات عسكرية مع عبارات تهديد لإسرائيل من كلمات سابقة للأمين العام للحزب، حسن نصرالله، مترجمة باللغتين الإنجليزية والعبرية، الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "المنار" التابعة للحزب بعنوان "جبالنا خزائننا" ما يُعرف بـ"منشأة العماد" والتي تحتوي على راجمات صاروخية وتجهيزات عسكرية.

وظهرت في المقطع، الخاص بالمنشأة الموجودة تحت الأرض، آية "إنا فتحنا لك فتحا مبينا"، ويُسمع في بداية المقطع صوت الأمين لحزب الله، حسن نصرالله وهو يقول: "المقاومة اليوم في لبنان بما تمتلك من سلاح ومن عتاد ومن إمكانات ومن عديد ومن كادر ومن قدرة ومن خبرات ومن تجارب وأيضا من إيمان ومن عزم ومن شجاعة ومن إرادة هي أقوى من أي زمان مضى منذ انطلاقتها في هذه المنطقة".

ويستمر صوت نصرالله بينما تظهر مشاهد رسوم متحركة لعناصر من الحزب داخل المنشأة، وهو يقول: "هذه الأهداف... عنا ياها... وإحداثيتها موجودة عنا وهي الصواريخ محطوطة (موضوعة) ومنصوبة وفي سرية ممتازة جدا".

ويظهر عناصر من الحزب على شكل رسوم متحركة وهم يجرون حاملين بنادقهم وعلى الجدار خلفهم صور نصر الله وقائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني إلى جانب شخصيات أخرى من رجال الدين الشيعة.

وتظهر في المقطع، راجمات صاروخية وقد وضعت تحت الأرض ويتم توجيهها من تحت الأرض لإطلاق الصواريخ، وخُتم برسائل بصوت نصرالله يقول فيها: "وباتت المقاومة تملك من الصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة ومن الإمكانيات التسليحية ما إذا فرضت إسرائيل على لبنان حربا ستواجه إسرائيل مصيرا وواقعا لم تتوقعه في يوم من الأيام".

ويُكمل نصرالله بالقول في المقطع: "المعركة معنا شعاعها على طول فلسطين المحتلة من الحدود اللبنانية إلى الحدود الأردنية إلى البحر الأحمر من كريات شمونة إلى إيلات".