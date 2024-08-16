رئيس إسرائيل يُعلق على اقتحام مستوطنين لبلدة جيت في الضفة الغربية

(CNN) -- أدان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ هجوم مستوطنين إسرائيليين على بلدة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال هرتسوغ: "أدين بشدة الاضطرابات المسائية"، وتابع: "هذه أقلية متطرفة تضر بمجتمع المستوطنين الملتزمين بالقانون والمستوطنات ككل وبمكانة إسرائيل في العالم خلال فترة حساسة وصعبة بشكل خاص".

وأضاف الرئيس الإسرائيلي: "يجب على مسؤولي إنفاذ القانون أن يتصرفوا فوراً ضد هذه الظاهرة الخطيرة وأن يقدموا مخالفي القانون للمحاكمة".

واقتحم أكثر من 70 مستوطناً إسرائيلياً مسلحاً بلدة جيت، الخميس، وأطلقوا الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على السكان الفلسطينيين، وأضرموا النار في عدد من المنازل والسيارات والممتلكات الأخرى، بحسب رئيس مجلس قرية جيت، ناصر السدة، الذي قال إن فلسطينيا قتل في الهجوم.