(CNN) – أصدرت كل من الإمارات وأمريكا والسعودية ومصر وسويسرا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بيانا مشتركا رحبت فيه بقرار القوات المسلحة السودانية فتح معبر أدري ودعت قوات الدعم السريع لضمان توفير الحماية لدخول مجموعات الإغاثة عبر المعبر، وفق بيان صدر الجمعة.

وجاء في البيان: "ترحب الوفود في جنيف بقرار القوات المسلحة السودانية فتح معبر أدري الحدودي - وهي خطوة مهمة لإنقاذ الأرواح ومنع انتشار المجاعة، ونتطلع إلى عبور القوافل الأولى في الأيام المقبلة".

وأضاف البيان: "ندعو قوات الدعم السريع إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان توفير الحماية لدخول مجموعات الإغاثة عبر حدود أدري، وتسهيل نقلهم للمساعدات الإنسانية دون قيود، وتمكين عملياتهم بشكل مستقل عن الجهات المسلحة والسياسية".

وأشارت الأطراف في بيانها بالقول: "ويتعين علينا جميعاً أن نتخذ خطوات عاجلة لنقل المساعدات الإنسانية إلى دارفور وعبر كافة الأراضي السودانية مع توفير ممر آمن ودون عوائق إلى المحتاجين، بغض النظر عن الطرف الذي يسيطر على الأراضي".

وخُتم البيان بالقول: "إن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية يمثل أولوية قصوى بالنسبة لأعضاء المجتمع الدولي المجتمعين في سويسرا ويتوافق تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين مع التزامات الأطراف بموجب إعلان جدة والقانون الإنساني الدولي".