انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء لبنان نتيجة نقص إمدادات الطاقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انقطع التيار الكهربائي عن جميع أنحاء لبنان، السبت، بعد نقص في إمدادات الغاز المُشغلة لمحطات الكهرباء في البلاد عن العمل، حسب بيان لمؤسسة الكهرباء نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.

وأفاد البيان أن الانقطاع جاء نتيجة "خروج قسري" لـ "آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل... جراء نفاذ خزين (احتياطي) المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل".

وتوقفت "التغذية بالتيار الكهربائي كليًا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، سجون، إلخ)".

وقالت مؤسسة الكهرباء في لبنان إنها "ستقوم مجددًا بإعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسريًا، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين مادة الغاز أويل لصالحها، ليتم من ثم إعادة التيار الكهربائي والتغذية تدريجيًا إلى ما كانت عليها".

يواجه لبنان أزمة شديدة في الكهرباء، ضمن تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد في مدار السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى نقص في إمدادات الطاقة.