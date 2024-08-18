دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، أنها استدعت القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى بغداد، روث كوفيردال، وسلمتها مذكرة احتجاج، حسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقالت الوزارة في بيانها إنها "استدعت، القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى بغداد، روث كوفيردال، وذلك بسبب تواجد السفير خارج العراق، وسلَّمتها مذكرة احتجاج إثر التصريحات التي أدلى بها سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية العراق، ستيفن هيتشن، والتي مسَّت بمضمونها الشأن الأمني والسياسي، بشكل يعكس صورة قاتمة عن العراق، حكومة ومكونات"، بحسب ما أفادت وكالة "واع".

وأضاف البيان أن "الوزارة اعتبرت ذلك تدخلاً في الشأن الداخلي وخروجاً عن المهام الدبلوماسية المناطة بالسفير".

وأوضح رئيس دائرة أوروبا في وزارة الخارجية العراقية، السفير بكر أحمد الجاف، أن "شراكة الفرص تعادلها شراكة التحديات"، بحسب البيان.

وأكد على "ضرورة الانفتاح على التجربة العراقية من زاوية المصالح المشتركة وتجنُّب ما يُخالف الرؤية الجادَّة التي تعمل عليها حكومة العراق ومؤسساتها الدستورية، والتي كرست لمسارات اقتصادية وتنموية متنوعة، سبقتها جهود كبيرة لبسط الأمن وتعزيز الاستقرار وإتاحة مدى غير مسبوق لاندماج المكونات الكريمة في العراق"، طبقا لما أوردت وكالة "واع".

وكانت وسائل إعلام عراقية نقلت تصريحات للسفير البريطاني في بغداد، زعم فيها أن الميليشيات الخارجة عن نطاق الدولة تعد "مشكلة دولية"، وقد "تورط العراق"، مشيرا إلى أن الشركات البريطانية تواجه مشكلة السلاح المنفلت والميليشيات.