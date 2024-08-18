دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة في الكويت، الأحد، قطع التيار في أجزاء جديدة من بعض المناطق السكنية "حفاظًا على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد".

وقالت وزارة الكهرباء، في بيان، إن الانقطاعات تشمل 4 مناطق، هي: صباح السالم والصباحية والمنقف وعلي صباح السالم (أم الهيمان)، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وأوضحت الوزارة أن سبب الانقطاعات يعود إلى "ما حدث أمس من خلل في إمدادات الوقود (الغاز) الذي أدى لخروج عدد من وحدات توليد الكهرباء في محطتي الصبية والدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه".

ودعت الوزارة المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في ساعات الذروة، بداية من الساعة 11 صباحًا إلى الخامسة مساءً.

وأشارت وسائل إعلام كويتية إلى أن إجمالي الانقطاعات طال 22 منطقة سكنية و6 مناطق صناعية و3 زراعية.