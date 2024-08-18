دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، قرار الحكومة المصرية بإسقاط الجنسية عن وائل الصديقي، مخرج كليب "سيب إيدي"، بأنه "غير موفق".

وكتب ساويرس، في حسابه عبر منصة إكس، الأحد، أنه "قرار غير موفق ورد فعل غير موفق أيضًا"، في معرض تعليقه على مقطع فيديو ظهر خلاله وائل الصديقي وهو يشعل النار في جواز سفره المصري.

اعتاد الصديقي توجيه انتقادات لسياسات الحكومة المصرية، وقال خلال الفيديو إنه بات "مسجّل آداب"، بعد ملاحقته قضائيًا بسبب الكليب.

وأوردت الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بإسقاط الجنسية عن الصديقي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية.

وحسب نص القرار، اتخذ مدبولي القرار بحق الصديقي "لتجنسه بجنسية أجنبية من دون الحصول على إذن سابق".

في عام 2015، أثار وائل الصديقي جدلا إبان طرحه أغنية "سيب إيدي"، التي أخرجها، وٌصفت آنذاك بأنها "مسيئة لسمعة مصر". وصدر حكم بحسبه سنة مع الشغل، إصافة إلى بطلة الكليب، في يونيو/حزيران من نفس العام.