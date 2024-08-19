الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

السلطات الإسرائيلية تكشف تفاصيل حول هجوم تل أبيب.. فهل صنفته بـ"الإرهابي"؟

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
السلطات الإسرائيلية تكشف تفاصيل حول هجوم تل أبيب.. فهل صنفته بـ"الإرهابي"؟
Credit: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

(CNN) -- أعلن بيان مشترك للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" أن الانفجار الذي وقع في تل أبيب، مساء الأحد، كان "هجوما إرهابيا". 

قد يهمك أيضاً

الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا بالانفجار الذي وقع في تل أبيب

وجاء في البيان: "كان هذا هجوما إرهابيا حدث خلاله انفجار عبوة ناسفة". 

وأردف البيان: "كنتيجة للانفجار، أُصيب شخص كان يعبر بالقرب من المكان بجروح متوسطة (وفقا للمصادر الطبية) وتم نقله لتلقي العلاج". 

وتابع البيان: "مباشرة بعد الحادث، أجرى قائد منطقة تل أبيب تقييمًا خاصًا للوضع مع جميع وحدات التحقيق والدعم، ووجه بزيادة مستويات التأهب وعمليات بحث واسعة النطاق في جميع أنحاء منطقة تل أبيب الكبرى". 

وفي وقت سابق، قالت الشرطة إنه يُعتقد أن الشخص الذي توفي كان يحمل المادة المتفجرة.

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.