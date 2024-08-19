(CNN) -- أعلن بيان مشترك للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" أن الانفجار الذي وقع في تل أبيب، مساء الأحد، كان "هجوما إرهابيا".

وجاء في البيان: "كان هذا هجوما إرهابيا حدث خلاله انفجار عبوة ناسفة".

وأردف البيان: "كنتيجة للانفجار، أُصيب شخص كان يعبر بالقرب من المكان بجروح متوسطة (وفقا للمصادر الطبية) وتم نقله لتلقي العلاج".

وتابع البيان: "مباشرة بعد الحادث، أجرى قائد منطقة تل أبيب تقييمًا خاصًا للوضع مع جميع وحدات التحقيق والدعم، ووجه بزيادة مستويات التأهب وعمليات بحث واسعة النطاق في جميع أنحاء منطقة تل أبيب الكبرى".

وفي وقت سابق، قالت الشرطة إنه يُعتقد أن الشخص الذي توفي كان يحمل المادة المتفجرة.