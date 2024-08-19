"أحلى صباح قبل الدوام".. ولي عهد الأردن ينشر صورة جديدة مع ابنته إيمان

(CNN) – نشر ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، صورة مع مولودته الجديدة، إيمان، مرتديا الزي العسكري وحاملا ابنته وواصفا الصباح بأنه "أحلى صباح".

وشارك الأمير الحسين بن عبدالله متابعي صفحته على "إنستغرام" صورة مع الأميرة إيمان، وعلق عليها بالقول: "أحلى صباح قبل الدوام".

وكتب ولي عهد الأردن باللغة الإنجليزية على الصورة نفسها: "مع غاليتي"، حسب تعبيره.

وأعلن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، صباح السبت 3 أغسطس/آب، أن الأميرة رجوة الحسين وولي العهد الأمير الحسين رُزقا بمولودهما الأول

جاء ذلك بتدوينة للعاهل الأردني على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين. أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما. نسأل الله أن ينبتها نباتا حسنا ويحفظها لوالديها. نورتي عيلتنا جدو".