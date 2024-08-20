إيران تغلق فرعين لمعهد جوته.. وألمانيا تستدعي السفير الإيراني في برلين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها تعتزم استدعاء السفير الإيراني في برلين، بعد أن أغلقت السلطات الإيرانية فرعين لمعهد جوته الألماني لتعلم اللغات في طهران، الثلاثاء.

وأفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية أن الشرطة الإيرانية أغلقت "فرعين لمراكز غير قانونية تابعة للحكومة الألمانية في طهران، كانت قد خالفت قوانين البلاد وارتكبت العديد من الأعمال غير القانونية ومخالفات مالية واسعة النطاق، بأمر من السلطة القضائية".

وقال تقرير لوكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية في إيران، إن الإجراء جاء بعد "تقارير عن انتهاكات من قبل مراكز أخرى تابعة لألمانيا في البلاد، ولا يزال التحقيق مستمرًا".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الألمانية "إننا ندين تصرف السلطات الأمنية الإيرانية ضد معهد اللغة الألمانية في طهران. ولا يمكن تبرير هذا التصرف".

وأضافت الوزارة، في بيان، أن "المعهد مكان معروف ومحبوب للقاء حيث يبذل الناس قصارى جهدهم لتعزيز تعلم اللغة في ظل ظروف صعبة. والعاملون فيه مخلصون للغاية لعملهم، الذي يهدف من بين أمور أخرى إلى تعزيز العلاقات بين الشعبين الإيراني والألماني".

ودعت وزارة الخارجية الألمانية الحكومة الإيرانية إلى "السماح للمعهد باستئناف التدريس على الفور".