"انتظار الموت أصعب من العقاب".. الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توعد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني علي فدوي، الثلاثاء، بمعاقبة إسرائيل في "الزمان والمكان المناسبين"، على حد تعبيره، بسبب اغتيال إسماعيل هنية، الرئيس السابق لحركة حماس، على الأراضي الإيرانية قبل 20 يوما، وهي العملية التي لم تقر بها إسرائيل.

وقال فدوي إن "الكيان الصهيوني المزيف والقاتل للأطفال واصل غباءه واغتال هنية في أراضي جمهورية إيران الإسلامية، وسنرد عليه في الزمان والمكان المناسبين".

وأضاف أن "الثأر لدم هنية مازال قائما... وسنحدد وقت وأسلوب العقاب والثأر لدم الشهيد هنية، وسوف يتم ذلك بالتأكيد"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

ورأى نائب قائد الحرس الثوري أن "هناك ضجة في الأراضي المحتلة لأن انتظار الموت أصعب على الكيان الصهيوني من العقاب، وهم ينتظرون ليل نهار رد إيران".

وقال فدوي إن "الكيان الصهيوني ارتكب جريمة كبرى باغتياله الشهيد هنية، وسيعاقب هذه المرة بصورة أشد من ذي قبل".