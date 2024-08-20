أول تعليق من إيران على اتهامها بمحاولة اختراق حملة ترامب الانتخابية

(CNN) -- رفضت بعثة إيران في الأمم المتحدة الإثنين ما وصفتها بالادعاءات "التي لا أساس لها" بأن طهران كانت وراء عملية الاختراق والتسريب التي استهدفت حملة دونالد ترامب الرئاسية ومحاولة استهداف حملة بايدن - هاريس.

وقالت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان لـCNN: "مثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وتابعت البعثة في البيان: "إن جمهورية إيران الإسلامية ليس لديها النية ولا الدافع للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وأردفت البعثة: "إذا كانت الحكومة الأمريكية تؤمن حقاً بصحة ادعاءاتها، يجب أن تقدم لنا الأدلة ذات الصلة، إن وجدت، والتي سنرد عليها وفقاً لذلك".