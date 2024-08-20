السعودية وإيران تبحثان قضية الإيرانيين المحتجزين خلال موسم الحج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث مسؤولون سعوديون وإيرانيون، الثلاثاء، قضية إيرانيين محتجزين منذ موسم الحج، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وأعرب سفير المملكة العربية السعودية، عبدالله العنزي، في لقائه مع مدير عام وزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا محمودي، عن أمله في أن يعود الحجاج الإيرانيين المحتجزين قريبًا إلى إيران، بحسب وكالة أنباء مهر شبه الرسمية.

وأكد العنزي على متانة العلاقات الطيبة بين البلدين، وفقا لوكالة مهر.

وأفادت الوكالة أن محمودي تابع قضية المحتجزين الإيرانيين في السعودية مع السفير السعودي في طهران.

كان علي رضا بيكدلي، نائب المسؤول القنصلي بوزارة الخارجية الإيرانية، أوضح في وقت سابق وجود محتجزين إيرانيين في المملكة العربية السعودية، أحدهما يواجه اتهامات في جرائم عامة والآخر محتجز بسبب "أنشطة إعلامية"، في موسم الحج هذا العام.

كانت السعودية أطلقت سراح كاظم روحخش، أحد الحجاج الإيرانيين الذين تم اعتقالهم بعد أداء مناسك الحج في المدينة المنورة.