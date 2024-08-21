الجيش السوداني يرد على ما أثير حول حصوله على طائرات K-8 من مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد الجيش السوداني على ما جرى تداوله بشأن حصوله على طائرات من طراز k8 من مصر.

وقال بيان للمتحدث باسم الجيش السوداني، الأربعاء، إن "الجيش السوداني يمتلك أسرابًا من هذا الطراز من الطائرات صينية الصنع منذ مطلع الألفية الحالية".

وأضاف المتحدث أن القوات المسلحة السودانية حصلت على الطائرات "من دولة المنشأ (جمهورية الصين الشعبية)، أي قبل الحرب الحالية بعقدين من الزمان، ولا حاجة للاستعانة بأي دولة صديقة للحصول على مزيد من هذه الطائرات، والذي هو أصلاً مخصص لتدريب الطيارين".

ووصف المتحدث ما أوردته مواقع إخبارية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها "معلومات مضللة وغير موثوقة".

يأتي هذا فيما أوردت مواقع إخبارية محلية أنباء غير مؤكدة عن تسلم الجيش السوداني 7 مقاتلات روسية الأسبوع الماضي، بموجب تمويل من دولة خليجية. إلى جانب تسلم شحنة طائرات إيرانية مُسيّرة من طراز "مهاجر".