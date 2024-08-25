بشار الأسد: لم نرهن لقاء مسؤولي تركيا بالانسحاب من أراضي سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، إنه لا صحة لاشتراط دمشق انسحاب تركيا من الأراضي السورية، قبل عقد لقاءات مع المسؤولين الأتراك.

وأوضح الأسد، في خطاب أمام مجلس الشعب السوري، دام قرابة ساعة: "غير صحيح ما يصرح به بعض المسؤولين الأتراك من وقت لآخر، بأن سوريا قالت إن لم يحصل الانسحاب فلن نلتقي مع الأتراك، هذا الكلام بعيد كل البعد عن الواقع، نحن نعمل في هذا الموضوع بشكل منهجي وبشكل واقعي، المهم أن يكون لدينا أهداف واضحة ونعرف كيفية السير باتجاه هذه الأهداف".

وأشار الأسد إلى أن مبادرات من أجل "المصالحة" بين دمشق وأنقرة، كانت بدايتها منذ خمس سنوات، "تخللتها عدة لقاءات بمستويات مختلفة لم تحقق أي نتيجة تذكر على أرض الواقع".

وقال الأسد إن استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين تتطلب "إزالة أسباب تدمير هذه العلاقة، وهذا يتطلب التراجع عن السياسات التي أدت إلى الوضع الراهن، وهي ليست شروطًا، وإنما هي متطلبات من أجل نجاح العملية، وهذه المتطلبات تحمل في داخلها الكثير من العناصر الهامة، ولكن في مقدمتها حقوق الدول، ونحن كبلد لن نتنازل عن أي حق من حقوقنا في أي ظرف من الظروف"، حسب قوله.

بينما اعتبر الأسد أن مفاوضات بين سوريا وتركيا ينبغي أن يكون لها "مرجعية" تستند إلى "عدة أشياء"، منها "موضوع الانسحاب من الأراضي السورية"، إضافة إلى "موضوع اللاجئين والإرهاب".

في يوليو/تموز الماضي، عبّر الرئيس التركي، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية، عن رغبته عن في دعوة الرئيس السوري إلى زيارة تركيا، قائلا: "سنوجه دعوتنا إلى الرئيس السوري بشار الأسد، وقد تكون في أي لحظة، ونأمل أن نعيد العلاقات التركية - السورية إلى ما كانت عليه في الماضي".

وأكد أردوغان استعداده لـ"الاستجابة بشكل مناسب"، وذلك "بمجرد اتخاذ بشار الأسد خطوة لتحسين العلاقات مع تركيا".