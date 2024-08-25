السعودية.. تفاعل على فيديو يرصد اعتداء بسلاح ابيض والداخلية تعقّب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد قيام شخص بالاعتداء على آخر باستخدام سلاح أبيض في العاصمة السعودية، الرياض، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية السعودية أعادت نشر مقطع الفيديو المتداول "مموها" على صفحتها بمنصة سناب شات، مؤكدة إلقاء القبض على المعتدي.

وقالت الداخلية في بيان: "أوضخ المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، أنه إشارة إلى المحتوى المحتوى المتداول لمباشرة الجهات الأمنية حادثة جنائية، فقد قبضت شرطة محافظة الخرج على مواطن لاعتدائه على آخر بسلاح أبيض لخلاف بينهما، ومن وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.."

وتابعت الداخلية في بيانها أنه "جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".