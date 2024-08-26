دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، خبر وفاة باحثة الدكتوراة المصرية ريم حامد في فرنسا منذ أيام بشكل "غامض"، بينما أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا رسمية كشفت فيه تفاصيل عن الواقعة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان عبر صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، الأحد: "في إطار متابعة وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لواقعة وفاة الباحثة المصرية ريم حامد، والتي تُوفيت في فرنسا مساء الخميس ٢٢ أغسطس/آب الجاري، وفور تلقي القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في باريس خبر وفاة المواطنة المذكورة، تواصلت القنصلية في الحال مع السلطات الفرنسية للوقوف على ملابسات واقعة الوفاة، وطلب موافاة القنصلية المصرية بنتائج التحقيق في أسرع وقت".

وأضاف بيان الوزارة أن "وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، وجه فور علمه بالواقعة بقيام القنصلية العامة في باريس بمتابعة إجراءات وسير التحقيقات عن كثب مع السلطات الفرنسية، والوقوف على تقرير جهات الاختصاص الفرنسية لمعرفة أسباب الوفاة. كما وجه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج شهادة الوفاة ونقل جثمان الفقيدة إلى أرض الوطن، فور الانتهاء من التحقيقات".

وختم بيان الوزارة قائلا: "وتعرب وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن بالغ أسفها لوفاة الفقيدة، وتتقدم بخالص التعازي لأسرتها".

وكانت مواقع إخبارية ومستخدمون على منصة "إكس"، زعموا أن "طالبة الدكتوراة ريم حامد ماتت أو تم قتلها"، وتداولوا منشورات لها عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي ادعوا أنه تم حذفها فيما بعد، حيث "تتهم فيها جهة مجهولة بمراقبتها وتهديدها باستمرار".