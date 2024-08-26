دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر بالزوار الذين شاركوا في إحياء أربعينية الحسين بن علي في العراق، وقال إن الله كتب لهم بذلك عملا صالحا لا يضيع أجره، وسط تفاعل.

وقال الزعيم الشيعي العراقي في منشور عبر حسابه على منصة :"إكس"، تويتر سابقا: "قد وطأتم يا زوار الإمام الحسين في أربعينيته موطئا يغيظ الكفار وأذنابهم من المحتلين والإرهابيين والصهاينة والنواصب والفاسدين، فكتب الله لكم عملا صالحا لا يضيع عند الله تعالى، فالله لا يضيع أجر المحسنين".

وأضاف مقتدى الصدر: "وإذا انتهجتم نهج الإمام الحسين عليه السلام وعشقتموه فلا بد أن تتهيأوا بكل جوارحكم وبما يليق لإقامة شعائر الله تعالى بذكرى وفاة الرسول سيد الكونين وخاتم النبيين (أو استشهاده): الثامن والعشرون من شهر صفر الخير"، حسب قوله.

وأردف الصدر قائلا: "فالتقصير في ذلك مثلبة أمام أعداء المذهب، فلولاه صلى الله عليه وسلم لما كان للإمام الحسين وقضيته أي أثر في نفوس المسلمين".

ومضى مقتدى الصدر قائلا: "فقد قتلوا الحسين عليه السلام سبطا ليمحوا للرسول نهجا، ونحن أتباع الرسول وعشاقه ونحن شيعة الرسول وجنوده بدءا وللأئمة استمرارا، فمن لا بدء له لا استمرار يغنيه"، حسب قوله.

وختم مقتدى الصدر منشوره قائلا: "فالحمد لله الذي أغنانا بالعبودية لله تعالى وباتباع رسوله النبي الأمي وبالإيمان بالمعصومين أوصياء الرسول، فلا تفرقوا بين المعصومين وسيدهم وإمامهم محمد بن عبدالله، صلى الله عليه وعليهم أجمعين".

وأثار منشور الزعيم العراقي تفاعلا على منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي:

ومن جانبها، أعلنت محافظة النجف العراقية، الاثنين، عن استقبال أكثر من 12 مليون زائر للمشاركة في فعاليات أربعينية الحسين، في حين أكدت أمانة مسجد الكوفة أنها استقبلت أكثر من تسعة ملايين زائر، حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية "واع".