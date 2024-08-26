وفاة نبيل العربي الأمين العام السابق للجامعة العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي نبيل العربي، وزير الخارجية المصري السابق الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، عن عمر يناهز 89 عامًا.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا، الاثنين، تنعي فيه وفاة العربي، قائلة إنه "أحد أعمدة الدبلوماسية المصرية ورموزها المضيئة على مر العصور".

وقدم وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، تعازيه إلى أسرة العربي.

وقال بيان الوزارة: "أفنى الفقيد العظيم حياته مدافعًا عن مصالح وطنه، ورافعًا رايته خفاقة بين الأمم في كافة المحافل الدولية".

وأضاف البيان: "سيظل التاريخ شاهدًا على الدور الوطني العظيم الذي قام به في ملحمة التحكيم الدولي لاسترداد أرض طابا الغالية إلى السيادة المصرية، وغيرها من القضايا التي تصدى لها الوزير الأسبق بهدف أسمى لم يحد عنه، وهو تحقيق المصالح المصرية والدفاع عنها، ضاربًا المثل لأجيال من الدبلوماسيين كان لهم النموذج والقدوة والنبراس الذي يضئ مسيرتهم ليقتفوا أثره ويسيروا على دربه".

ترأس العربي، المولود في عام 1955، وفد المفاوضات المصري بشأن النزاع حول طابا مع إسرائيل في ثمانينات القرن الماضي. كما عمل قاضيا في محكمة العدل الدولية ومحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي.

وبعد "انتفاضة يناير" التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، تولى العربي منصب وزير الخارجية، قبل أن يصبح أمينا عامًا للجامعة العربية في مايو/أيار 2011 حتى منتصف عام 2016.