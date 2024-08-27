ماذا قالت أمريكا عن تقييمها لاحتمالية قيام إيران بضرب إسرائيل؟

(CNN)-- ذكرت الإدارة الأمريكية، الاثنين، أنها مستمرة في افتراض أن إيران لا تزال مستعدة لمهاجمة إسرائيل وسط التوتر المستمر في المنطقة، وبعد تبادل "حزب الله" اللبناني وإسرائيل إطلاق الصواريخ على مدار الأسبوع.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، للصحفيين، عندما سئل عما إذا كان هناك تقييم محدث لاحتمالية قيام طهران بضرب إسرائيل مباشرة: "يتعين علينا أن نفترض أن إيران لا تزال مستعدة، وهذا هو السبب في أننا نستمر في الحفاظ على موقف قوي للغاية لقواتنا في المنطقة".

وأضاف: "يتعين علينا التأكد من أننا مستعدون، وهذا ما نفعله، إنه ليس شيئا نتعامل معه باستخفاف، نحن ننظر إليه كل يوم، إذا كان علينا إجراء تغييرات، فسنقوم بذلك، لست هنا للإعلان عن أي من هذه التغييرات، لكنها حالة ديناميكية".

وأشار كيربي إلى أن المسؤولين في الولايات المتحدة على اتصال "مستمر" بنظرائهم الإسرائيليين، وكانوا يتحدثون طوال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وقال: "نحن على اتصال دائم بنظرائنا الإسرائيليين، وكنا على اتصال دائم طوال عطلة نهاية الأسبوع".

يذكر أن نائب القائد العام لـ"الحرس الثوري" الإيراني علي فدوي توعد، الأسبوع الماضي، بمعاقبة إسرائيل في "الزمان والمكان المناسبين"، على حد تعبيره، بسبب مقتل إسماعيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة "حماس"، على الأراضي الإيرانية، وهي العملية التي لم تقر بها إسرائيل.