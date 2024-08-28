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ماذا قال محمد بن سلمان لمحمود عباس عن وقف التصعيد العسكري في غزة؟

الشرق الأوسط
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ماذا قال محمد بن سلمان لمحمود عباس عن وقف التصعيد العسكري في غزة؟
Credit: x/spagov

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، على "وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم".

وشدد الأمير محمد بن سلمان، خلال استقباله في الرياض، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) على مواصلة السعودية "بذل الجهود بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة لوقف أعمال التصعيد في غزة"، حيث جرى خلال اللقاء "بحث حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

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ومن جانبه، حذر عباس من "خطورة التصريحات والممارسات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأطلع محمود عباس ولي العهد السعودي على مبادرته للتوجه إلى قطاع غزة مع أعضاء القيادة الفلسطينية لوقف الحرب.

وذكرت "وفا" أن اللقاء تطرق إلى "أهمية التحرك السياسي الذي تقوم به اللجنة الوزارية العربية الإسلامية التي ترأسها السعودية من أجل تحقيق مزيد من الاعتراف بدولة فلسطين وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، ودفع الجهود في التحرك الدبلوماسي والقانوني وفي الأمم المتحدة من أجل إنهاء الاحتلال عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية".

  

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