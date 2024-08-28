السعودية تعلن إعدام الدوسري والعنزي بقضيتين كاشفة تفاصيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكمي إعدام بحق مواطنين في قضيتين منفصلتين موضحة بعض التفاصيل.

وقالت الداخلية في بيان: "أقدم مبارك بن هاجد بن بطي آل دواس الدوسري - سعودي الجنسية - على قتل / محمد بن صالح بن مسفر الدوسري - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.. وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا".

وتابعت: "تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني يوم الثلاثاء الموافق 23 / 2 / 1446 هـ بمنطقة الرياض".

وفي بيان منفصل، قالت الداخلية السعودية: "أقدم فهد بن أحمد بن مطلق العنزي - سعودي الجنسية - على تهريب أقراص الإمفيتامين المُخدّر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استثنائه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا. وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني / فهد بن أحمد بن مطلق العنزي يوم الثلاثاء ١٤٤٦/٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٨/٢٧م بالمنطقة الشرقية".

وأضافت: "وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كـل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".