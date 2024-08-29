دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صدرت أوامر ملكية في السعودية، الخميس، شملت تعيينات في عدد من المناصب في وزارة الدفاع والديوان الملكي.

وتضمنت الأوامر الملكية ترقية وإعفاء عدد من قادة الجيش وأفرعه الرئيسية من مناصبهم، وإعادة تعيينهم في مناصب جديدة، حسبما أفادت قناة الإخبارية الرسمية.

وفقا للأوامر، تم إنهاء خدمة الفريق أول مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة بالجيش السعودي وإحالته للتقاعد، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي برتبة فريق أول.

ورُقي اللواء فهد السلمان إلى رتبة فريق وعُين قائدًا للقوات المشتركة، فيما عُين الفريق فهد الغفيلي نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة، ليترك منصب رئيس أركان القوات البحرية، الذي سيتولاه اللواء محمد الغريبي بعد ترقيته إلى رتبة فريق.

وسيخلف اللواء فهد الجهني، الذي تمت ترقيته إلى رتبة فريق، الفريق فهد المطير في منصب رئيس أركان القوات البرية. في حين عُين المطير مستشارًا في مكتب وزير الدفاع.

كما أُعفي سمير الطبيب المستشار بأمانة مجلس الوزراء من منصبه، وجرى تعيينه مستشارًا بوزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.