قتل والده بطريقة مروعة.. السعودية تنفذ الإعدام بمواطن وتكشف اسمه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام "القتل قصاصا" بحق مواطن أقدم على قتل والده بطريقة مروحة كاشفة بعص التفاصيل.

وقالت الداخلية في بيان: "أقدم عبدالرحمن بن محمد بن حمزة يونس - سعودي الجنسية - على قتل والده، وذلك بطعنه بأداة حادة وضربه في أنحاء متفرقة من جسده مما أدى إلى وفاته".

وتابعت: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصاً، وأصبح الحُكم نهائياً بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً".

وأضافت: "قد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني يوم الأربعاء الموافق 24/ 2/ 1446هـ بمنطقة مكة المكرمة.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".